Canicattì, raid di ladri: in una sola notte rubati un camion e tre automobili

Autovetture e autocarro spariti nel nulla nel week end scorso nel Canicattinese. Quattro i furti di veicoli denunciati: in via Giuseppe Gugino portata via la Fiat 500 di un quarantaseienne. Da un terreno di contrada "Santa" tra Canicattì e Castrofilippo è sparita la Fiat Multipla di un quarantaseienne, mentre in contrada "Grotta Affumata" è stata rubata la Fiat 500 di una sessantaduenne che per fortuna l'indomani mattina è stata rinvenuta e riconsegnata alla legittima proprietaria. In contrada "Lago Secco" nelle campagne canicattinesi i ladri hanno portato via un autocarro Iveco intestato a un ottantenne. Su altre auto in sosta sono state rubate solo le carte di circolazione oltre a portafogli e ad alcuni oggetti personali. Troppe le auto rubate in un breve periodo per pensare a un semplice furto. Per questo la Polizia sta indagando a 360 gradi.