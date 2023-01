Giustizia, Giorgia Meloni "blinda" il ministro Nordio: piena fiducia nel Guardasigilli

"Spiace deludere ma il clima nel governo è ottimo e tutti i ministri lavorano in piena sinergia con Palazzo Chigi». Al termine di giornate roventi sulla giustizia, scandite dalle polemiche e dalle richieste di dimissioni del ministro Carlo Nordio, Giorgia Meloni dichiara in una nota la «piena fiducia» nel Guardasigilli.

Rivendica di averlo «fortemente voluto". Specifica che con lui ha contatti «quotidiani». Ma annuncia la svolta: un faccia a faccia in settimana col ministro per «definire il cronoprogramma delle iniziative necessarie a migliorare lo stato della giustizia". A difesa del Guardasigilli anche il ministro Guido Crosetto: «Nordio è stimato da tutti, sta dicendo cose che la maggior parte delle persone condivide. Si passa il tempo a cercare di stravolgere le sue parole. Non ha mai detto no alle intercettazioni», dice a Che tempo che fa . E aggiunge: «Temo il fermarsi troppo a discutere quando credi di avere ragione».

Soddisfatto il ministro. «Il mio cronoprogramma per i prossimi tre mesi è già pronto», dice tranquillo a chi lo sente. L'incontro con la presidente del Consiglio non è ancora stato fissato ma, fanno sapere da via Arenula, «avverrà in tempi brevi» e servirà a fissare «tappe e priorità». Nel frattempo, prima che le proposte trovino una definizione concreta, Meloni assicura che vuole «dare all'Italia una giustizia giusta, veloce e vicina a cittadini e imprese».