Adrano, chiuso un bar: non aveva le autorizzazioni previste

Lo scorso 19 gennaio, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e dell' ASP hanno sanzionato e chiuso un locale adibito a bar poiché sprovvisto delle autorizzazioni previste.

I poliziotti, a seguito di un controllo amministrativo presso l'esercizio pubblico, in una via centrale di Adrano, hanno accertato che all’interno dell'esercizio veniva svolta un’attività di ristorazione pubblica e specificatamente bar senza laboratorio.

Tramite ispezione igienico-sanitaria e amministrativa, unitamente a personale dell’UOS Igiene Pubblica territoriale di Adrano, si accertava che il era sprovvisto di registrazione sanitaria e/o notifica di avvenuta presentazione SCIA, senza la quale non può essere svolta alcuna attività di ristorazione.

Il bar, inoltre, si avvaleva della presenza di un laboratorio dislocato in un'altra via del territorio adranita, ove a seguito di controllo venivano accertate le pessime condizioni igienico-sanitarie dovute alla fatiscenza dei luoghi e degli attrezzi utilizzati.