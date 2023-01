Altri due morti per Covid nel Ragusano. I decessi raggiungono, quindi, quota 678. I positivi sono 190: 164 in isolamento domiciliare e 26 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 0 Acate, 2 Chiaramonte, 6 Comiso, 3 Giarratana, 4 Ispica, 38 Modica, 0 Monterosso, 10 Pozzallo, 54 Ragusa, 8 Santa Croce, 14 Scicli, 25 Vittoria.