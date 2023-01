E' di due ragazzi morti e un docente ferito gravemente il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola di Des Moines, in Iowa. Lo riferisce la stampa locale, citando la polizia che ha fermato tre sospetti. L'incidente e' avvenuto intorno alle 13 ora locale alla 'Starts Right Here', istituto per giovani in condizioni svantaggiate.