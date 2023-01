Messina Denaro catturato a Palermo, Scarpinato: "C'è qualcosa che non va"

"Salvatore Baiardo e' il portavoce della mafia, parla in tv e annuncia che Matteo Messina Denaro verra' arrestato e nonostante questo lui resta dov'era. C'e' qualcosa che non va". Lo ha detto l'ex procuratore generale di Palermo ed oggi senatore M5s Roberto Scarpinato al Tg1 mattina. Ha ribadito anche "l'assoluta correttezza delle indagini" e ha messo in evidenza una probabile mutazione di scenario all'interno dell'organizzazione criminale.atteo Messina Denaro 'venduto' da un pezzo dell'organizzazione che dirigeva? "No, assolutamente. Ha cominciato a commettere una serie di errori da principiante, per cui era inevitabile che prima o poi venisse catturato. Non e' che Matteo Messina Denao non era piu' il capo, e' che c'e' una struttura che va al di la' di Matteo Messina Denaro che dice 'e' chiusa, e' finita, quetso e' il momento in cui tu ti devi fare arrestare. E anche Matteo Messina denaro deve obbedire". Lo ha detto l'ex procuratore generale di Palermo ed oggi senatore M5s Roberto Scarpinato al Tg1 mattina.