Sbarchi di migranti a Lampedusa: in 92 all'Hotspot

Terzo sbarco in poche ore a Lampedusa. Ventidue migranti di varie nazionalità sono stati rintracciati dai finanzieri nella zona dell'isola dei conigli. I migranti sono riusciti a raggiungere direttamente l'isola, nessuna traccia, però, dell'imbarcazione utilizzata per la traversata. Tra loro anche 4 donne. Anche per loro, come per i 70 approdati con due sbarchi nella notte, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano adesso circa 140 ospiti. Nei giorni scorsi su disposizione della Prefettura di Agrigento e d'intesa con il Viminale la struttura era stata praticamente svuotata.