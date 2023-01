Pozzallo, l’hair stylist Antonella Galazzo per la quarta volta a Sanremo

Dopo qualche anno di fermo dovuto alla pandemia, Antonella Galazzo, associata Confcommercio, torna a far parlare di sé. A darne comunicazione è il presidente di Confcommercio Pozzallo, Gianluca Manenti. «Antonella – dice quest’ultimo – è una nota hair stylist pozzallese che per la 4ª volta presenzierà a Sanremo, mettendo in mostra le sue qualità e la sua trentennale esperienza, al servizio dei partecipanti della kermesse che si tiene sulla riviera ligure. Antonella è già stata a Sanremo nel 2016 – 2017 – 2018, inoltre è stata protagonista di shooting fotografici, tra i più importanti citiamo Tv Sorrisi e Canzoni, Boccadamo. Per diversi anni è stata anche acconciatrice del concorso Miss Mondo, quest’ultimo è stato poi il vero trampolino di lancio da cui ha avuto tutto inizio». «Il bello di questi eventi - racconta Antonella - non è solo fine all’appuntamento stesso, ma il grande arricchimento e il confronto con gli stilisti, colleghi che vengono da esperienze diverse: questo scambio di idee diventa una vera scuola di vita». La sua storia può essere di esempio, a dimostrazione del fatto che con talento, studio, forza di volontà e impegno si possono raggiungere traguardi professionali prestigiosi e di grande rilievo nazionale seppur lavorando e vivendo in un piccolo Comune del Sud, dove diventa tutto più complicato per raggiungere le città del Nord dove hanno sede la maggior parte degli eventi legati alla moda.