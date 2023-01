Elezioni a Siracusa, Fratelli d'Italia: pronti a lavorare per l'unità del Centro destra

L’approssimarsi delle elezioni amministrative che si terranno a Siracusa nella prossima primavera rappresentano l’occasione per ravvivare la dialettica politica in città, l’attuale esperienza amministrativa che ha enfatizzato il ruolo dell’uomo solo al comando rischia di avvicinare i protagonisti della politica siracusana verso una deriva personalistica che non si addice con il ruolo dei partiti e delle coalizioni che debbono recuperare il loro spazio nello scenario della politica e della futura amministrazione di Siracusa, da queste considerazioni scaturisce l’impegno del partito Fratelli d’Italia che con la presente nota a firma del coordinatore provinciale Giuseppe Napoli condivisa da tutti i rappresentanti istituzionali dello stesso partito, apprezza l’impegno di quanti vogliono mettersi a disposizione della città senza preclusioni nei confronti di nessuno, ma chiaramente sotto l’egida del partito che in città sarà presente con la propria lista e simbolo. Rimane per noi dunque fondamentale e prioritaria la ricerca dell’unità del centro destra attorno ad un nome condiviso al fine di continuare il grandissimo risultato del 25 settembre anche perché sarebbe auspicabile collocare la città in quell’allineamento che vede un centro destra protagonista nel governo regionale e nazionale