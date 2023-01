Regionali, Berlusconi: "E'decisivo votare per Forza Italia"

- "Sono decisivi i tempi d'attesa per le visite specialistiche, per gli esami e per i ricoveri nel settore della sanita' pubblica. Noi ci impegniamo a dimezzare gli attuali tempi di attesa". Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un video pubblicato su Istagram. "Anche per questa ragione e' particolarmente importante il voto che, il 12 febbraio e 13 febbraio, coinvolgera' due importantissime regioni italiane, la Lombardia e il Lazio. E' necessario che dispongano di amministratori all'altezza di questo grande impegno e, per questa ragione, abbiamo individuato due candidati che hanno l'esperienza e' la capacita' per farlo: Attilio Fontana, che ha ben governato la Lombardia nei momenti piu' difficili, e Francesco Rocca, che e' stato un validissimo capo della Croce Rossa per molti anni. Dunque:e' importante andare a votare, e' fondamentale scegliere il centrodestra, e' decisivo votare per Forza Italia. Mi raccomando"