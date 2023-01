La Regione finanzia 4 corsi di formazione per assunzioni in Costa Crociere

Sicilia: corsi di formazione per personale Costa Crociere . «Saranno quattro i corsi finanziati dalla Regione Siciliana con le risorse del Fondo sociale europeo per la formazione del personale destinato alle navi di Costa Crociere».

Lo annuncia l'assessore regionale alla Formazione professionale, Mimmo Turano.

Quattro le figure professionali: animatore, animatore bambini e ragazzi, tecnico dell'intrattenimento e addetto alle escursioni. I posti a disposizione saranno 15 per ognuno dei quattro corsi, finanziati attraverso l'ex Avviso 33/2019, "Formazione per la creazione di nuova occupazione". Gli studenti selezionati avranno la possibilità di accedere a una formazione di 300 ore d'aula e 90 di stage, nella sede di Palermo della Global Service for Enterprises. Al termine dei corsi, Costa Crociere si impegna ad assumere a bordo delle sue navi, con contratto a tempo determinato rinnovabile, almeno il 55% degli studenti idonei.

"Una grande opportunità - sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani - per i nostri giovani. L'obiettivo di una formazione professionale moderna ed efficace è proprio quello di intercettare le esigenze delle aziende per garantire reali sbocchi lavorativi. Ed è questo quello che il mio governo sta facendo".

I corsi sono destinati a disoccupati o inoccupati in età lavorativa residenti o domiciliati in Sicilia. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio. «Costa - evidenzia Antonella Varbaro, fleet hotel Human resources director presso Costa Crociere - è lieta di riproporre la collaborazione con la Regione Siciliana e Global Service for Enterprises. La prima edizione dei corsi di formazione, terminata all'inizio del 2022 ha dato risultati eccellenti, con una percentuale di assunzione del 93% circa".