Pantelleria, Giornata della memoria in ricordo dei Fratelli Alberto e Carlo Todros e Donato Spanò

Si terrà venerdì 27 gennaio alle 11.30 a Pantelleria la commemorazione istituzionale per la Giornata della Memoria. Come d’abitudine la cerimonia si terrà ai piedi della lapide in ricordo dei Fratelli Alberto e Carlo Todros e Donato Spanò posta accanto all’ingresso del Palazzo Comunale. Se il tempo non consentirà la cerimonia all’aperto, la cerimonia si terrà nell'Aula Consiliare. Sono stati invitati le scuole, le Forze militari e civili, la parrocchia, i Circoli, le associazioni, la Direzione Sanitaria e la cittadinanza. “Tenere vivo il ricordo di quanto è successo è oggi più importante che mai – afferma l’Assessore alla Cultura, Francesca Marrucci – viste anche le allarmanti parole della Senatrice Segre di questi giorni che denuncia come nei libri di Storia e nelle scuole si parli sempre meno di Shoah e di Olocausto, tanto che alcuni giovano non sanno nemmeno a quale periodo storico si fa riferimento. Per questo non solo è importante ricordare la Shoah e le sue vittime a livello istituzionale, ma è altrettanto importante parlarne nelle scuole e in famiglia.