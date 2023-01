Belvedere di Siracusa, stamane l'addio al panettiere Carbè

Una folla immensa ha saluto stamattina il panettiere Giuseppe Carbè ,morto per circostanze tragiche domenica pomeriggio all'interno del suo laboratorio di piazza Bonanno a Belvedere di Siracusa. Sono state tante le persone che sono rimaste fuori dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione . Non hanno potuto assistere al rito funebre concelebrato da 3 sacerdoti, perchè l'edificio relioso era strapieno. La piccola frazione di Siracusa è andata letteralmente in tilt, con la polizia municipale che haa dovuto chiudere alcune strade per consentire Il transito verso lo svincolo per Catania. Il paese in questa circostanza si è stretto attorno al dolore dell famiglia Carbè. Molti amici del panettiere di Belvedere sono rimasti davanti la panetteria. Anche questa è stata una testimonianza d'affetto.