Benzinai chiusi per sciopero, siglie divise sulla durata

Il tentativo in extremis del ministro Urso di scongiurare lo sciopero di 48 ore dei benzinai spacca le rappresentanze sindacali: Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio confermano la chiusura di due giorni mentre Faib Confesercenti riduce la protesta a 24 ore.

Lucchetti dunque a tutte le pompe di carburanti che fanno capo alle tre organizzazioni da stasera alle 19 sulla rete stradale e dalle 22 su quella autostradale. Poi i percorsi si divideranno.

Il ministro ha spiegato in serata di auspicare "che siano ridotti i disagi per i cittadini" dopo il tavolo di confronto che si augura possa proseguire nel merito del decreto sulla Trasparenza dei prezzi. Intanto, ha sottolineato, rimane l'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale, a beneficio di tutti gli attori. Nella riunione ha presentato nei dettagli i contenuti della proposta emendativa delineata dopo i precedenti incontri visto che il decreto legge è già in commissione Attività produttive alla Camera dove sono cominciate le audizioni delle tre sigle e di varie associazioni di imprese, petrolieri e ambientalisti. Mentre oggi c'è stata la corsa degli automobilisti a fare il pieno, domattina le tre sigle faranno il punto in "una riunione di coordinamento" dice la Faib, "in un'assemblea dei gruppi dirigenti, aperta a deputati e senatori di tutti i gruppi parlamentari, spiegano Fegica e Figisc-Anisa la cui marcia indietro appare ora più difficile.

"Troppo poco e troppo tardi per revocare lo sciopero" spiegano i presidenti di Fegica e Figisc/Anisa osservando che il tentativo del ministro "peraltro apprezzato", non riesce a incidere "con la necessaria concretezza" sulle misure del decreto. Una convocazione all'improvviso, a sole 4 ore dall'inizio della protesta, era stata pure messa in conto dalle tre sigle, che avevano invocato una soluzione anche all'ultimo minuto. Ma ad alcuni partecipanti alla riunione via web è sembrato un tentativo non studiato abbastanza per raggiungere l'obiettivo. Di avviso diverso la Faib, che già dopo l'ultima riunione al ministero aveva usato il termine "congelato" per lo sciopero anziché "confermato" come definito invece dalle altre due sigle. Una sfumatura che aveva fatto già trasparire la divergenza rispetto alla trattativa con il governo. La Federazione autonoma italiana benzinai è stata la prima oggi a diffondere un comunicato per spiegare di aver "ritenuto positive le aperture presentate e già formalizzate con un emendamento al decreto legge" e ha deciso di ridurre a un solo giorno la mobilitazione. E' stato giudicato "un risultato importante la significativa riduzione delle sanzioni, la razionalizzazione della cartellonistica sugli impianti, la rapida convocazione di un tavolo di filiera per affrontare gli annosi problemi del settore, a partire dall'illegalità contrattuale e dal taglio dei costi per le transazioni el