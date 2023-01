Regione, De Luca: Sicilia Vera e Sud chiama Nord coerenti nel "no" a legge bilancio

“Dopo oltre un’ora di sospensione dei lavori della commissione bilancio il Governo ha inteso usare la forza dei numeri per andare avanti. Pur riconoscendo la correttezza delle eccezioni sollevate dai nostri gruppi parlamentari alla fine ha prevalso la logica della maggioranza. Noi siamo convinti che questo iter presenti più criticità. Dal nostro punto di vista la scelta del Governo di non presentare l’allegato che riporta la previsione relativa ai tagli e alla riduzione di spesa come richiedeva l’accordo tra Stato e Regione mette a rischio il Salva Sicilia. Verificheremo se c’è coerenza tra gli impegni di spesa assunti e le risorse disponibili per evitare l’ennesima finanziaria con entrate virtuali ed uscite sottostimate." Lo dichiara il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca al termine dei lavori in commissione bilancio.