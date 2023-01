Avola, minaccia aggravata: 25enne assolto in Appello

Il Tribunale per i Minorenni di Catania lo aveva considerato responsabile del reato di minaccia aggravata. C.S., 25 anni, era stato denunciato e finito sotto processo. A seguito di Appello proposto avverso la sentenza dagli Avvocati PAOLO SIRUGO ed ANTONIO CAPPELLO, la Corte di Appello di Catania - Sezione Penale per i Minorenni - ha invece assolto il cittadino avolese perchè il fatto non sussiste, nonostante la Pubblica Accusa avesse chiesto specificatamente, invece, la conferma della sentenza di primo grado ritenendo provata la penale responsabilità dello stesso all’esito dell’istruttoria dibattimentale.

L’imputato era stato condannato per il reato di minaccia aggravata per avere, a dire dell’accusa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi ed in concorso con altri soggetti maggiorenni, minacciato di un male ingiusto un minore."