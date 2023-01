Festa della Pace 2023 a Floridia: sabato conferenza con Fabio Zavattaro

L’Azione Cattolica Italiana della Parrocchia S. Bartolomeo Ap. – Chiesa Madre Floridia come ogni anno dedica il mese di gennaio alla Pace.

Per questa occasione sono state organizzati degli eventi di un certo rilievo. Si inizia domani sera (mercoledì 25 Gennaio) alle ore 19,15 in Chiesa Madre si terrà una Celebrazione Ecumenica della Parola di Dio con la partecipazione della Chiesa Evangelica Battista di Floridia. La Celebrazione Ecumenica sarà guidata dall’Arciprete della Chiesa Madre Don Alessandro Genovese e dalla Pastora Ioana N. Ghilvaciu

“Pacem in terris: il magistero pontificio da Giovanni XXIII a oggi per costruire la pace” è il tema della conferenza che si terrà sabato 28 Gennaio in Chiesa Madre alle 19,30 e che avrà come relatore il giornalista vaticanista Fabio Zavattaro.

Domenica 29 Gennaio dalle 9 alle 10,45 in piazza i bambini dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) daranno vita ad una manifestazione sportiva dal tema “Allenati alla Pace!”.