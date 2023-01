Modica, stagione musicale: al Teatro Garibaldi in scena domenica 29 "Rigoletto"

La stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica ospiterà uno spettacolo particolarmente appassionante domenica prossima. In scena l'opera lirica il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, in programma domenica 29 gennaio alle ore 17.30: ritorna l'opera lirica in versione integrale nel teatro modicano con la presenza di eccezionali protagonisti, il tenore Antonino Interisano, il baritono Francesco Verna, il soprano Maria Francesca Mazara (nella foto) e il basso Francesco Ellero D'Artegna accompagnati da due importanti realtà italiane, l'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Lorenzo Tazzieri ed il Coro Lirico Siciliano diretto dal maestro Francesco Costa. La regia dello spettacolo è di Salvo Dolce.