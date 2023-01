Palazzolo Acreide, undici concerti in programma nella stagione musicale 2023

Musica classica, popolare, jazz e anche un’attenzione ai più giovani. Sono gli ingredienti della quarta stagione musicale dell’Associazione Culturale Mascagni di Palazzolo Acreide, presentata al pubblico sabato sera durante una serata evento in compagnia del Trio Quirós (nella foto). La stagione conferma ancora una volta la scelta dell’Associazione di avvicinare la musica da camera non solo agli appassionati del genere, ma anche a quanti amano la musica in tutti i suoi aspetti. Undici i concerti in programma, a partire dal 29 aprile e fino ad ottobre. Per conoscere tutti i dettagli della stagione, orari e luoghi dei concerti basta collegarsi al sito www.associazionemascagni.it o iscrivendosi alla newsletter, inviando i propri dati all’indirizzo email info@associazionemascagni.it.