Modica, ancora furti nei locali commerciali: preso di mira un pub in centro

Continuano i furti nei locali commerciali del centro storico di Modica. La scorsa notte i ladri si sono introdotti in un pub di via Marchesa Tedeschi ed hanno portato via il denaro contenuto nel registratore di cassa. Come in altri casi simili somme di scarsa entità. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'ennesimo episodio rende sempre più urgente un'azione efficace di contrasto a questo fenomeno che, insieme agli atti vandalici, mettono in pericolo la sicurezza pubblica in città. Bene farebbe il Commissario comunale, Domenica Ficano, a chiedere al prefetto un incremento dei controlli da parte delle forze dell'ordine.