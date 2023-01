Evade dagli arresti domiciliari per comprare le sigarette: preso a Scicli

Un detenuto domiciliare, 25enne, tunisino, dopo aver ricevuto il quotidiano controllo da parte dei Carabinieri della Tenenza di Scicli, pensando di agire impunito, decide di uscire di casa ove è recluso perché condannato con sentenza definitiva, per andare ad acquistare sigarette ed incontrare un amico, commettendo così il reato di evasione, punito a norma dell’art. 385 del codice penale.

È accaduto nella serata di lunedì scorso in pieno Centro a Scicli quando due Carabinieri della Tenenza, liberi dal servizio poiché giornata destinata al riposo settimanale, lo notano davanti ad un bar, lo riconoscono, gli contestano il reato di evasione e lo conducono in Caserma per trarlo in arresto.

“Stavo andando a comprare le sigarette e ad incontrare un amico!”: questa la giustificazione. L’arrestato è stato sottoposto nuovamente al medesimo regime detentivo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.