Fabio Pinelli eletto nuovo vice presidente del Csm

E' Fabio Pinelli il nuovo vicepresidente del Csm. E' stato eletto alla terza votazione, con 17 voti contro i 14 espressi per Roberto Romboli. Pinelli, avvocato penalista del foro di Padova, e' stato eletto laico del Csm la scorsa settimana in quota Lega.

"Cerchiamo di essere credibili, trasparenti e mai obliqui, nell'interesse supremo del Paese". Lo ha detto Fabio Pinelli, intervenendo in plenum subito dopo la sua elezione alla vicepresidenza del Csm.