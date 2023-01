"Muoviti ancora", 435 over 65 partecipanti in provincia di Catania

Sono 435, suddivisi in 9 gruppi, i partecipanti al Progetto “Muoviti ancora”, organizzato dall’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute (UO EPSA), diretta da Salvatore Cacciola, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’attività fisica nella popolazione anziana (over 65) e sugli effetti che questa ha, nella loro vita, da un punto di vista fisiologico, psicologico, preventivo e sociale, con particolare riguardo alla prevenzione degli incidenti domestici.

Il progetto è stato avviato nel mese di settembre dello scorso anno ed è operativo in 8 Comuni della provincia:

Catania (due gruppi attivati): Villa Bellini 90 partecipanti; Catania-Librino 50 partecipanti

Aci Bonaccorsi: 45 iscritti

Acireale: 45

Misterbianco: 20

Paternò: 50

Sant’Agata Li Battiati: 80

Tremestieri: 15

Viagrande: 40