Calcio serie D. Il Canicattì vince in trasferta il recupero col Castrovillari

Il Canicattì accentua la crisi del Castrovillari. Nel recupero di oggi la formazione agrigentina ha vinto con il minimo sforzo la gara di recupero. Per il calabresi è invece la quinta sconfitta di fila. Verso lo scadere del primo tempo a firmare il gol partita è stato Guye.

Nella ripresa, al 28' anche un'occasione dal dischetto per il Castrovillari, ma Longo non capitalizza. Castrovillari che non vince dallo scorso 20 novembre contro quando superò il Trapani per 3-0, da allora solo due punti frutto di due pari, il resto solo sconfitte.

Un ruolino che relega i Lupi del Pollino al terzultimo posto. Domenica nel frattempo trasferta in casa dell'Acireale.

Il Lamezia Terme supera l'impegno di Coppa con il Trapani, ma solo dopo i calci di rigore per 7-6, tempi regolamentari conclusi sul risultato di 1-1, a rete al 62 Cunzi per il Lamezia, pari del Trapani 7 minuti dopo con De Pace.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE I Catania 51 punti; Locri 37; Lamezia Terme 36; Sant'Agata 35; Vibonese 34; Licata 32; Trapani 28; Canicattì 26; SM Cilento, Sancataldese 25; Acireale, San Luca 23; Ragusa 22; Cittanova, Real Aversa 21; Castrovillari 20; Paternò 16; Mariglianese 11.

(Nella foto David Guye)