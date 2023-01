Trapani, ricordato il giudice Ciaccio Montalto ucciso 40 anni fa dalla mafia

Con una sobria ma partecipata cerimonia tenutasi a Villa Margherita, a Trapani, è stata ricordata la figura del magistrato Giangiacomo Ciaccio Montalto, in occasione del 40esimo anniversario della sua uccisione per mano mafiosa.

Hanno preso parte alla cerimonia, oltre ai rappresentanti delle Istituzioni, anche numerosi studenti degli Istituti "Giangiacomo Ciaccio Montalto", "Calvino-Amico" e "Da Vinci-Torre".

"Grazie alle scuole per avere partecipato numerose alla ricorrenza di stamani, che come ogni anno abbiamo voluto celebrare in maniera assolutamente sobria ma profondamente sentita - dichiara il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -. Nel pomeriggio, grazie al lavoro degli studenti trapanesi, le attività proseguiranno presso la Sala Sodano di Palazzo d'Alì con il convegno 'Parliamone di Mafia!', dove i giovani potranno dialogare con i magistrati ed i parenti di vittime di mafia".