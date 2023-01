Carcere di Ragusa, sindacati: no a spostamenti di personale

La FP-CGIL, FNS-CISL Sicilia e UILPA Polizia Penitenziaria ( Alfio Giurato – Domenico Ballotta- Gioacchino Veneziano) chiedono alla Direzione del carcere di Ragusa l’immediata revoca dell’interpello in attesa di essere convocati secondo quanto previsto dalle nome vigenti. Si riservano la possibilità di ricorrere presso le sedi opportune ove la Direzione dovesse rimanere inadempiente.

“La presa di posizione delle OO.SS, dichiarano i rappresentanti sindacali, nasce dalla decisione del Direttore del Carcere di Ragusa che ha indetto un interpello per l’impiego di una unità di polizia penitenziaria all’ufficio matricola attingendo dal contingente operante all’interno dei reparti detentivi. Reparti, già sofferenti per una oramai cronica carenza di personale, modificando, così, il modello organizzativo del lavoro senza prevedere alcuna concertazione con i sindacati di categoria, in assoluta violazione dell’Accordo Quadro Nazionale.”