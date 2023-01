UE contro violenza domestica e di genere, Caterina Chinnici: passo importante per una battaglia di civiltà

“La violenza domestica e di genere colpisce le donne in quanto donne e spesso anche i bambini che vi assistono, lasciando in loro traumi indelebili: il contrasto a questo fenomeno è una battaglia di civiltà che l’Unione Europea deve affrontare uniformando le legislazioni nazionali e le misure di sostegno alle vittime ed eliminando una disomogeneità normativa che è fonte di discriminazione”.

Lo ha detto Caterina Chinnici oggi nel corso della conferenza su Violenza domestica in Europa: quali tutele per donne e bambini?, organizzata dalla stessa eurodeputata siciliana di S&D nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles per un approfondimento sulla nuova proposta di direttiva europea, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.

“Questa direttiva – ha spiegato in apertura Caterina Chinnici, che è co-relatrice del parere della commissione Juri – costituirà per l’UE un importantissimo passo in avanti. Le statistiche dicono che in Europa una donna su tre ha subito violenza e una su cinque violenza domestica, che una ogni dieci riferisce di aver subito violenza sessuale e una su venti è vittima di stupro. Si tratta di un fenomeno tanto grave quanto vasto che richiede una risposta coordinata su scala europea, e la nuova direttiva sarà l’occasione per introdurre misure europee di sostegno e tutela anche per i minori testimoni di violenza, già riconosciuti in Italia come persona offesa dal reato grazie alle pronunce giurisprudenziali che hanno ispirato la più recente legislazione nazionale”.

I contenuti della proposta di direttiva sono stati illustrati in dettaglio dalle europarlamentari Frances Fitzgerald ed Evin Incir, co-relatrici nelle commissioni parlamentari Femm e Libe, e da Lesia Radelicki, delegata della commissaria europea Helena Dalli per la parità di genere. Marisa Scavo, magistrato a capo del pool contro i reati di genere presso la procura della repubblica di Catania, ha sottolineato l’importanza di un gruppo di lavoro specializzato per questi reati.