Ars, prima riunione dell’intergruppo per i cambiamenti climatici nel Mediterraneo

Si è tenuta oggi la prima riunione dell’intergruppo Ars per i cambiamenti climatici nel Mediterraneo composto dai deputati Nello Dipasquale (Pd), Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord), Giuseppe Catania (Fratelli d’Italia), Angelo Cambiano (M5s), Carlo Gilistro (M5s), Salvo Geraci (Sicilia vera) e Tiziano Spada (Pd).

La presidenza dell’intergruppo è stata affidata a Nello Dipasquale, La Vardera è stato eletto vicepresidente vicario mentre Catania è diventato vicepresidente. Cambiano ha assunto la carica di tesoriere.

L’intergruppo ha stabilito di avviare rapporti di collaborazione gratuita con le Università così da raccogliere informazioni scientifiche da climatologi di chiara fama nazionale. Lo scopo è quello di organizzare a Palermo, in primavera dell’anno in corso, un convegno internazionale sul tema, che coinvolga scienziati ed esperti di tutti i Paesi del Mediterraneo.