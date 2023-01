Regione, De Luca: rinvio della Commissione bilancio e il Governo non sa che cosa fare

“Di fronte all’ennesimo rinvio a domani della commissione bilancio per l’approvazione della legge di stabilità non possiamo che confermare quanto avevamo già evidenziato nella giornata di ieri. Questo Governo naviga a vista. Ci stiamo muovendo all’interno di un quadro precario con l'aggravante di non aver definito quelli che sono anche i pilastri di questa legge di stabilità perché ci ritroviamo con un rendiconto 2020 non parificato Corte dei conti e il 2021 e 2022 inesistenti, il che significa che non sappiamo realmente quali sono i saldi di partenza.

Nonostante ciò, per senso di responsabilità abbiamo cercato di andare in soccorso alla maggioranza, facendo anche passare l’operazione che ha portato il Governo a mettere al “sicuro” dagli appetiti famelici dalla stessa maggioranza i 200 milioni di euro del Salva Sicilia, blindandoli nel bilancio, evitando la discussione in aula.

Il Governo si era impegnato ad offrire un quadro chiaro sulla legge di stabilità, cosa che ancora non è avvenuta. Ma la cosa ancora più grave è che noi siamo qui in attesa, ad aspettare che la maggioranza divida tra i singoli parlamentari le ultime mancette.