Regionali, Tar respinge il ricorso di Luigi Fiumara: è inammissibile

La prima sezione del Tar di Palermo ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da Luigi Fiumara, candidato a Siracusa nella lista De Luca sindaco di Sicilia nelle scorse elezioni regionali senza, pero', riuscire a strappare uno dei 5 seggi a disposizione. Il pronunciamento dei giudici amministrativi e' stato svelato dal deputato regionale Giuseppe Carta, eletto a Siracusa nelle liste del Mpa, costituitosi in giudizio insieme al parlamentare Ars del M5S, Carlo Gilistro. Fiumara, medico chirurgo, originario di Floridia, direttore di Chirurgia generale dell'ospedale unico Avola-Noto, aveva basato il suo ricorso sulle presunte anomalie verificatesi in occasione delle operazioni di scrutinio. In 43 sezioni del Siracusano, il conteggio dei voti rimase paralizzato per parecchi giorni, al punto che venne ritardata la proclamazione del presidente della Regione e dei parlamentari all'Ars. Secondo l'esponente della lista di De Luca, in alcune sezioni si sarebbero registrate piu' preferenze che schede, oltre al fatto che alcuni verbali sarebbero stati redatti a matita. Fu necessario l'intervento del Tribunale di Siracusa che dispone le verifiche sui verbali di tutte le sezioni. "Una sentenza che riconosce la legittimita' delle elezioni svolte e il rispetto dei principi della legalita'" commenta Giuseppe Carta. Soddisfatto anche Gilistro che dichiara: "Un pronunciamento con cui si mette un freno alla cultura del sospetto, quella che porta a disconoscere il lavoro di apparati importanti e di garanzia del nostro sistema democratico, finendo per allontanare i cittadini dalla partecipazione democratica".