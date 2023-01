In casa con 800 grammi tra hashish e marijuana: arrestato a Messina

In manette un ventiduenne messinese trovato in possesso di hashish e marijuana dai poliziotti delle Volanti. A tradirlo una singola dose di droga, appena ceduta a un cliente che gli agenti hanno sottoposto a controllo. In poco tempo i poliziotti sono risaliti all'identità del pusher e nella sua abitazione nel rione Giostra hanno trovato e sequestrato 600 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione, altro materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi e 245 euro ritenuta probabile provento dell'attività illecita. Il 22enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.