Palermo: jazz, swing e tango nel fine settimana della Galleria delle Vittorie

Fine settimana intenso alla Galleria delle Vittorie dim Palermo. Ecco il programma:

VENERDÌ 27 GENNAIO

Si apre nuovamente con l’energia dell’ACOUSTIC TRIBÙ il fine settimana della Galleria delle Vittorie

Un omaggio ai classici del jazz offerti con l’energia che gli è proprio. Lo offrirà venerdì 27 dicembre alla Galleria delle Vittorie l’ACOUSTIC TRIBU’, pronto a emozionare ancora una volta con l’elegante interpretazione dei più amati brani di Emy Winehouse, Norah Jones, Etta James, Ray Charles, Nina Simone e non solo. Una serata che avrà ancora una volta protagonisti la voce prorompente e coinvolgente di Michela Sacco, il contrabbasso di Francesco D’Alleo e la chitarra classica di Giuseppe Montalbano.

SABATO 28 GENNAIO

Con Simona Trentacoste e Giovanni Conte torna la raffinatezza alla Galleria delle Vittorie

Una voce e un pianoforte inconfondibili per la loro capacità di interpretare il jazz con classe ed eleganza. Saranno Simona Trentacoste e Giovanni Conte i protagonisti della serata in programma sabato 18 gennaio alla Galleria delle Vittorie. Un duo capace di creare in una qualunque location un’atmosfera unica che va oltre il mero intrattenimento.

DOMENICA 29 GENNAIO

Viaggio nella storia del tango, domenica 29 gennaio alla Galleria delle Vittorie, con l’“Aires de Tango Trio”

Un viaggio nella storia e nell'universo del tango pronto ad appassionare e coinvolgere il pubblico. Energia, magia e ritmo travolgente si fonderanno, domenica 29 gennaio alla Galleria delle Vittorie, con l’”Aires Tango Trio” dando vita a un affascinante cammino tra le note del Tango Argentino. Un concerto che sarà anche in viaggio a ritroso, per restituire al tango la sua forte radice di musica popolare, scaturita dall''incontro dei ritmi tribali, portati dagli schiavi in catene, con la marcia, e la musica europea. Ascolto, sensibilità, ritmo, passione e creatività sono gli elementi che caratterizzano questo ballo di coppia. Uno scambio reciproco di emozioni, un'intesa mentale e fisica, per il piacere di esprimersi, che raggiunge l'intero pubblico.

A rendere magica la serata saranno Alejandra Bertolino Garcia (voce & cajon, nella foto) Davide Rizzuto (violino) e Silvio Natoli (chitarra classica).