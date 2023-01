Palermo, gastronomia e selezione delle migliori cantine il sabato da Bollicina

Il sabato di Bollicina parla di eccellenza gastronomica, selezione delle migliori cantine e live con il “Migliore&Battaglia Duo”

Un incontro con il gusto da tanti punti di vista: l’eccellenza gastronomica espressa nei taglieri che raccontano l’Italia, accompagnata dalla scelta della cantina, con la colonna sonora degli artisti che allieteranno la serata. Il tutto al costo di € 20,00 (tagliere, cocktail/calice e live).

Un’atmosfera unica, che scandirà la serata di sabato 28 Gennaio, a partite dalle 20.30, in via Isidoro La Lumia 24, accolti come ospiti di riguardo.

Speciale anche il live con Valentina Migliore (voce) e Angelo Battaglia (chitarra), il cui repertorio ripercorrerà la storia del jazz e della musica brasiliana, omaggiando alcuni grandi artisti come Cole Porter, Pixinguinha e Joao Bosco. Una performance, quella in programma, che il “Migliore&Battaglia Duo” dedicherà alle sonorità mediterranee presenti in alcuni standard della musica tradizionale del sud e in alcune composizioni inedite.

Info e prenotazioni al cell. 333.4983266.