Rubano un'auto e fuggono alla polizia: tre giovani arrestati a Palermo

Devono rispondere di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale tre giovani palermitani arrestati dalla Polizia di Stato, a Palermo. Gli indagati, la notte scorsa, sono stati intercettati dagli agenti dopo il furto di un'auto, e bloccati dopo un rocambolesco inseguimento. Una quarta persona è riuscita a fuggire.

I poliziotti, scattato l'allarme, dopo la mezzanotte, si sono messi alla ricerca di un'auto rubata, una Fiat Cinquecento, monitorata dal proprietario che forniva costantemente le posizioni in tempo reale grazie al segnale del Gps. La vettura è stata intercettata in via Libertà. Intimato l'alt, azionando i dispositivi di segnalazione acustici e luminosi in dotazione, il conducente ha accelerato con il chiaro intento di far perdere le tracce, imboccando contromano via Archimede. Ne è nato un inseguimento che si è concluso, dopo circa 20 minuti, in via Luigi Settembrini, dove la Fiat Cinquecento è finita contro un cancello in ferro danneggiandolo.

Nella circostanza il conducente dell'auto è riuscito a darsi alla fuga mentre i tre complici sono stati fermati e bloccati. Il gip ha convalidato l'arresto. La Fiat Cinquecento è stata riconsegnata al leggittimo proprietario. Sono in corso indagini per risalire all'identità del fuggitivo.