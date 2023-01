Offensiva russa su Kiev: lanciati missili ipersonici

Due arei dell'Aeronautica militare russa sono decollati questa mattina dalla base di Machulishchy, in Bielorussia: lo ha reso noto il gruppo di monitoraggio Belarusian Gayun, citato dai media ucraini.

Si tratta di un MiG-31K e di un aereo da sorveglianza DRLO A-50U

Secondo Belarusian Gayun, il caccia probabilmente ha a bordo missili Kinzhal. Si tratta di missili balistici ipersonici in grado di volare a velocità prossime a Mach 10 disegnando traiettorie pensate per saturare le capacità di calcolo dei sistemi antimissile avversari, riducendo drasticamente le probabilità d'intercettazione.

L'Ucraina ha intercettato e abbattuto 47 missili dei 55 che sono stati lanciati dai russi, secondo il bilancio dell'esercito ma tutto il paese è sotto attacco. A Odessa, secondo le autorità locali due infrastrutture energetiche, non meglio identificate sono state colpite dai missili russi. Le forze di difesa ucraine segnalano "missili anche in direzione di Vinnytsia e della regione di Kiev", sottolineando che potrebbero "cambiare la traiettoria". I vertici militari invitano la popolazione a "rimanere nei rifugi. Crediamo nella difesa aerea". "Alcuni missili volano attraverso la regione di Kharkiv, altri attraverso Vinnytsia in direzione ovest", riferiscono le forze ucraine in un aggiornamento su Telegram. Secondo i soccorritori sono almeno undici i morti negli attacchi missilistici russi di oggi.