Raddoppio del sussidio a 4mila Asu, passa l' emendamento della Dc

Via libera in commissione Bilancio all'Ars all'emendamento che raddoppia il sussidio ai circa 4mila lavoratori Asu, da 600 a 1.200 euro al mese grazie all'incremento delle ore di lavoro settimanali, portate a 36.

L'emendamento è a firma dei deputati della Dc Carmelo Pace, Ignazio Abbate e Marco Intravaia di FdI.

L'ok è arrivato stamani per l'insistenza del gruppo Dc nei confronti del governo, con l'assessore all'Economia Marco Falcone che ha trovato le coperture finanziarie per tre anni: 18 milioni di euro all'anno.

"E' un grandissimo successo - dice il capogruppo della Dc all'Ars, Carmelo Pace - Lo avevamo promesso in campagna elettorale a questi lavoratori che hanno sempre guadagnato appena 600 euro al mese e che ora avranno uno stipendio dignitoso. Nessun governo si era occupato di loro, grazie al presidente Schifani e all'assessore Falcone abbiamo trovato la soluzione. Tra l'altro abbiamo impegnato il governo a interloquire con lo Stato per definire la definitiva stabilizzazione di questi precari". Tremila Asu sono impegnati nei Comuni, i restati nei ranghi dell'assessorato ai Beni culturali e nelle cooperative sociali.