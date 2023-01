Ritrovato a Rosolini il 74enne di Mazzarino: da 24 ore non si avevano notizie

È stato ritrovato questa mattina, a Rosolini, Stefano Gambino, il 74enne che era scomparso ieri da Mazzarino. Dalle 9 di ieri mattina non si avevano più notizie dell’anziano signore che era uscito di casa a bordo della sua auto, una Fiat Panda, per andare a far visita a uno dei figli. Questa mattina Gambino è stato ritrovato a Rosolini dai Carabinieri della stazione dopo la segnalazione di un rosolinese. L’uomo era arrivato in una autofficina meccanica, con la sua auto, sopra a un carroattrezzi, perché era rimasto a piedi, molto probabilmente senza benzina. Era in stato confusionale e diceva al titolare del soccorso stradale che abitava "lì dietro, a Mazzarino", pur trovandosi in realtà a Rosolini. A questo punto il meccanico e il titolare del carro attrezzi hanno chiamato i carabinieri, che hanno accertato l'identità dell'anziano di cui si era occupato anche la trasmissione Chi l'ha visto?.