Carnevale Canicattinese 2023, pubblicato il bando per partecipare al Concorso “Gruppi Mascherati”

Tutto pronto a Canicattini Bagni per il Carnevale Canicattinese 2023 post Covid, quest’anno affidato dall’Amministrazione comunale all’organizzazione della Pro Loco con la collaborazione e la sinergia ormai collaudata dei Commercianti, del Comitato dei Quartieri, le realtà Associative cittadine, professionisti e liberi cittadini, con la direzione artistica di Principe Giank (Giancarlo Cultrera). Un grande ritorno, assicurano il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore al Turismo e Spettacolo Sebastiano Gazzara, dopo le ristrettezze di quest’ultimi anni imposte dalla pandemia, con tanta allegria e divertimento per grandi e piccini all’insegna della tradizione carnascialesca con balli, sfilate di gruppi in maschera, animazione, musica live e discoteca con ospiti di caratura nazionale, nello scenario di Piazza XX Settembre.

E il primo adempimento da parte degli organizzatori è stata la pubblicazione del Bando, con allegato il relativo Regolamento e il modello di domanda, per la partecipazione, gratuita, al Concorso Gruppi Mascherati, che sfileranno per le vie principali della città il 19 e 21 febbraio.

La domanda di partecipazione, reperibile e scaricabile assiema al Bando e al Regolamento dal sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it e dalle pagine Facebook della Pro loco Canicattini Bagni, dovrà essere trasmessa per email all’indirizzo ass.proloco.canicattinibagni@gmail.com o consegnata brevi manu alla Dirigente dell’Ufficio Cultura del Comune, Dott.ssa Paola Cappè, in via XX Settembre n. 36 (sede della Biblioteca comunale) entro e non oltre le ore 17:00 del 9 febbraio 2023.

Ai vincitori del Concorso saranno corrisposti i premi previsti dall’art. 12 del regolamento.

Per maggiori informazioni: ass.proloco.canicattinibagni@gmail.com o contattare il Presidente della Pro Loco al numero telefonico 3294721212.