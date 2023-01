Una legge per limitare la guida notturna ai neopatentati

Una norma per limitare la guida notturna ai neopatentati. La propone Giulia Barillaro, mamma di Edoardo Divino, morto di omicidio stradale il 22 gennaio 2022. Pallotti, Ciaramella Ronzullo: “Lavoreremo per l’approvazione di questo emendamento”

«Limitare la guida notturna tra mezzanotte e le 5 del mattino ai neopatentati è una misura che potrebbe evitare tante morti sulle strade. È indubbio che, appena patentati, non si ha realmente esperienza di guida e mettere a rischio la propria vita e quella degli altri è da irresponsabili. Ecco perché ho proposto in Senato un emendamento che vieti la guida notturna ai giovanissimi», così Giulia Barillaro, mamma di Edoardo Divino, morto a 17 anni di omicidio stradale il 22 gennaio 2022. L'incidente fu causato da un neopatentato. «Per chi ha ucciso mio figlio – continua la mamma di Edoardo - il giudice ha previsto una pena di un anno e sei mesi di reclusione e solo due anni di sospensione della patente. Con la condizionale, il colpevole non farà neanche un giorno di carcere o di servizi sociali. E il giudice, che aveva la facoltà di revocare la patente, non lo ha fatto».