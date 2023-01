Avviate le procedure per il progetto del nuovo ospedale di Siracusa

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta europea la procedura per l'affidamento della progettazione definitiva del nuovo ospedale di Siracusa. La struttura commissariale ha avviato un'indagine di mercato per la procedura negoziata finalizzata all'acquisizione della progettazione definitiva per appalto integrato del nuovo ospedale. Una modalità di scelta analoga a quella a suo temposeguita per la ricostruzione del ponte di Genova. L emanifestazioni d'interesse alla procedura dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 9 febbraio.