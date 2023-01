Incidente del 12 gennaio a Caltanissetta: un'altra vittima, aveva 23 anni

Si aggrava il bilancio dell'incidente del 12 gennaio scorso sulla Gela-Piazza Armerina in cui era deceduta l'insegnante di Acate Maria Carmela Di Bennardo, 45 anni. All'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta è deceduta, dopo due settimane di agonia, Carla Interlandi, nipote dell'insegnante. La ragazza, 23 anni, anche lei di Acate, era stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia per ridurre la grave emorragia cerebrale. Malgrado i tentativi dei medici la giovane non ha superato la gravità dei traumi riportati nell'incidente. Drammatiche le conseguenze dello scontro tra l'auto e un camion. Sulla vettura viaggiavano l'insegnante, la nipote e altre due persone che avevano riportato ferite non gravi.

(FOTO FRANCO ASSENZA)