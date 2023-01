Ufficio Agenzia entrate di Modica, pochi dipendenti e disagi: chiusura in vista?

Pochi dipendenti, appuntamenti con gli utenti sempre più contingentati e dilazionati nel tempo, pratiche in aumento, disagi per il pubblico ma, anche, per i dipendenti. Sono, in sintesi, le “patologie” dell’Ufficio di Modica dell’Agenzia delle Entrate che, oltre a Modica, ha competenza su Ispica, Scicli e Pozzallo, e che ha una utenza maggiore rispetto a Ragusa e Vittoria. E può così accadere che le proteste degli utenti siano sempre più frequenti, soprattutto quando sono costretti ad aspettare il loro turno all’esterno degli uffici per rispettare le direttive sulle misure di contrasto alla pandemia o, più semplicemente, perché sono troppo pochi i dipendenti a cui rivolgersi allo sportello. In effetti, l’Ufficio di Modica, può contare soltanto su dieci dipendenti, compresi due ipovedenti il cui compito è quello di stare al centralino. Una situazione paradossale che potrebbe costituire l’anticamera della chiusura dell’Ufficio e l’accorpamento con Ragusa: una strada che il comprensorio di Modica ha tristemente sperimentato con lo “scippo” del Tribunale. A questo punto le cose, sarebbe opportuno che gli ordini professionali – a cominciare da quelli dei consulenti del lavoro e dei commercialisti – facessero sentire la loro voce per tutelare una larghissima fetta di utenza che, ancora una volta, pagherebbe la mancanza di servizi di prossimità. Ma anche la politica deve fare la sua parte per difendere i diritti di un territorio che non può continuare ad assistere impassibile ad una vera e propria emorragia di servizi.