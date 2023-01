Sono saliti a 679 i morti per Covid nel Ragusano, mentre i contagi diminuiscono a causa del minor numero di tamponi processati. Nel report Asp del 26 gennaio i positivi sono 179: 156 in isolamento domiciliare e 23 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 0 Acate, 3 Chiaramonte, 3 Comiso, 1 Giarratana, 11 Ispica, 44 Modica, 1 Monterosso, 7 Pozzallo, 52 Ragusa, 4 Santa Croce, 10 Scicli, 20 Vittoria.