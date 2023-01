Sud chiama Nord, oggi parte da Catania il tesseramento

Prenderà il via oggi da Catania la campagna di tesseramento al movimento Sicilia Vera-Sud chiama Nord. Conferenza stampa alle 10 al Cafè Prestipino, via Etnea n.38. Alle 17:30 prevista un’assemblea presso l’Airport Hotel, via San Giuseppe La Rena n.94.

Domani, sabato 28 gennaio, invece l’appuntamento è a Enna. Alle 10 conferenza stampa al Caffè Roma, via Roma 312. Seguirà l’assemblea alle 16:30 presso l’Hotel Federico Secondo II, st. Vicinale Salerno.