Ripresi i lavori al “boschetto” della villa comunale di Vittoria

Sono ripresi i lavori lungo il “boschetto” della villa comunale di Vittoria che si affaccia sul belvedere della Valle dell’Ippari. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che chiarisce quali i riscontri che saranno dati rispetto a un progetto già trovato in cantiere. “Si prevede – dice – l’attivazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione, di un nuovo impianto di videosorveglianza, la sistemazione di tutte le aiuole che si trovano sotto gli alberi di pino. Sarà altresì adeguata l’area fitness. Gli scavi in corso sono necessari, al momento, per il passaggio del cavidotto. L’importo del finanziamento è di 600mila euro, misura Po Fesr 2014-2020, asse 9, azione 9.6.6, II finestra, assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali mentre palazzo Iacono ha cofinanziato con risorse economiche pari a 60mila euro. Continua ancora, dunque, da parte dell’amministrazione Aiello, l’impegno a rigenerare e a stare attenti nel proprio impegno volto a proseguire un’azione di riqualificazione e di cambiamento, con particolare attenzione al completamento delle opere pubbliche già avviate. Chiaramente ci auguriamo che tutto ciò possa essere curato in primis da tutti noi. Faccio un appello alla cittadinanza affinché si abbia più cura delle nostre cose. Uniamoci contro il vandalismo e contro coloro i quali non accettano un cambiamento della città, non accettano di potere fare i conti con una Vittoria ben curata nei minimi dettagli, non accettano di avere i giochini per i bambini nuovi che stiamo installando alla villa comunale e che installeremo in altre zone della città".