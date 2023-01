Catania,interventi nei percorsi agatini nel III Municipio

Le buche e gli avvallamenti in molte strade del III municipio di Catania, in questi ultimi giorni, si fanno sempre più evidenti. Vere e proprie insidie per il traffico cittadino che vanno assolutamente eliminate. “Tra pochi giorni i festeggiamenti agatini entreranno nel vivo e dopo anni attireranno decine di migliaia di persone- afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara- per queste ragioni chiedo a Palazzo degli Elefanti un intervento immediato soprattutto in quelle zone come via Caronda, piazza Cavour (conosciuta da tutti come piazza Borgo) e le strade limitrofe di cura del mando stradale e di manutenzione dei marciapiedi. Oltre a questo serve inevitabilmente un piano del traffico adeguato per poter ridurre al minimo i disagi alla mobilità che si formeranno in questi giorni di preparazione”.