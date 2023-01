Arcigay Siracusa: “Pigiami a righe", tavola rotonda per non dimenticare

Informare, ricordare, partecipare, lo dobbiamo sia in ricordo di tutte le vittime delle deportazioni nei lager nazisti sia per conservare la memoria e consegnarla alle future generazioni in modo che ciò che è stato non riaccada mai più ed affinché la violenza non venga mai giustificata sotto nessuna forma non dimenticando mai cosa è stato capace di fare l’uomo verso la sua stessa specie> - con queste parole il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini annuncia la tavola rotonda “Pigiami a righe in memoria delle vittime delle deportazioni nei lager nazisti” che avrà luogo sabato 28 gennaio alle ore 17 presso la Sala degli Stemmi sita all’interno del Palazzo della Provincia in via Roma, 31 a Siracusa.

La tavola rotonda voluta fortemente ed organizzata da Arcigay Siracusa ha il patrocinio gratuito del Comune di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale.

Un momento di riflessione per una tematica che non dovrà mai essere sottovalutata e anche, in occasione della tavola rotonda organizzata da Arcigay, vedrà varie testimonianze in un dibattito tra passato e presente. Tra gli ospiti che prenderanno la parola ci sarà Guido Lorenzetti Vice Presidente ANED Milano e componente del comitato esecutivo della FIR (federazione internazionale dei resistenti), che porterà la testimonianza dell’orrore che ha vissuto il proprio padre all’interno di un campo di concentramento. Alla tavola rotonda prenderà parte anche il Rabino chefe di Catania, Gilberto Ventura per quanto riguarda la comunità ebrea. Presente anche la giornalista e componente del direttivo di Stonewall GLBT, Nadia Germano per quanto riguarda la comunità omosessuale e Alessandro Mangiafico, coordinatore Rete degli studenti Medi che parlerà di come viete affrontata la tematica dai giovani.