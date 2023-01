Catania, è accusato di omicidio stradale: albanese arrestato in aeroporto

E' accusato di omicidio stradale per la morte di un giovane di 16 anni avvenuta il 18 dicembre scorso in Corso Italia, a Catania. Si tratta di un cittadino albanese di 24 anni, Rafaelo Beqaj, che, alla guida di un'auto di grossa cilindrata, ha travolto e ucciso all'istante il ragazzo che era a bordo del suo motociclo. A conclusione degli approfondimenti investigativi effettuati dalla Polizia di Stato di Acireale e dalla Polizia Postale, su direttive della Procura di Catania , si sono accertate sia la dinamica del sinistro, sia la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del cittadino albanese che è stato arrestato da agenti del Commissariato di Polizia di Acireale e della Polizia di frontiera dell'aeroporto di Fontanarossa al rientro dall'Albania. In aeroporto gli è stato notificato il provvedimento di arresti domiciliari.