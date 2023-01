Finanziaria, approvato emendamento di Abbate (DC): 20 milioni ai Comuni Unesco

Per la prima volta da quando sono state inserite nella lista “Unesco World Heritage”, le Città siciliane patrimonio dell’umanità riceveranno un apposito stanziamento regionale per preservare l’enorme ricchezza culturale, architettonica e paesaggistica che custodiscono. Grazie ad un emendamento alla finanziaria presentato dall’onorevole Ignazio Abbate, nella Finanziaria 2023 sono stati stanziati 20 milioni di euro per le Città patrimonio dell’Umanità tra le quali figurano le sette del Val di Noto, ovvero Caltagirone, Militello Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo, e Scicli. L’ottavo Comune che completa la lista, Ragusa, non può ricevere ulteriori contributi essendo già destinatario di un trasferimento ad hoc approvato proprio questa settimana per Ibla, Ortigia ed Agrigento. “E’ un momento storico per queste città che possiamo annoverare tra i gioielli più luminosi della nostra terra - afferma Abbate - e avere un trasferimento apposito che possa garantire una sorta di continuità nei lavori di restauro, recupero e conservazione significa garantire il futuro di queste comunità. Tra gli interventi previsti il recupero e la riqualificazione anche delle zone prospicienti i monumenti di interesse in modo da preservare anche il contesto urbano. Voglio ringraziare tutti i colleghi onorevoli che hanno creduto nella bontà dell’emendamento votandolo in massa”.