Siracusa, controlli antidroga della Polizia: arrestato presunto spacciatore

Nella giornata di giovedì, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga, gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un uomo di 44 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di 467 grammi di droga e di 1.920 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Nel corso del controllo, gli agenti hanno denunciato per evasione l’uomo che si trovava in compagnia dello spacciatore, poiché sottoposto agli arresti domiciliari e sorpreso fuori dalla propria abitazione. Inoltre, agenti del Commissariato “Ortigia”, anch’essi impegnati in controlli antidroga, nel pomeriggio, hanno rinvenuto e sequestrato 14 dosi di Crack e 7 dosi di cocaina.

La droga è stata rinvenuta in viale Dei Comuni, nota piazza di spaccio siracusana, ben occultata all'interno del manico di plastica della paletta alza immondizia.